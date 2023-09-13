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Politico: Макрон поблажками щодо Путіна «вистрілив собі в ногу»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Politico: Макрон поблажками щодо Путіна «вистрілив собі в ногу»
Макрон почав змінювати свою позицію що російського диктатора в грудні минулого року
фото з відкритих джерел

Зараз в політиці президента Франції щодо Росії відбувся поворот

Президент Франції Емманюель Макрон так довго намагався піти на зустріч президенту Росії Володимиру Путінуу війні Росії проти України, що втратив можливість зайняти позицію нового лідера Європи. Але зараз він радикально змінив підхід до агресії РФ проти України. Про це пише видання Politico.

Видання цитує слова одного з французьких дипломатів про те, що Макрон «вистрелив собі в ногу», роблячи занадто багато звернень до Москви, заявивши журналістам, що «Росію не слід принижувати».

Дипломат зазначив, що у перші місяці війни ця поведінка Макрона «затьмарила» те, що Франція робила щодо військової підтримки та європейської єдності.

«Макрон упустив свій Черчиллівський момент», – висловився більш прямо інший французький дипломат, передає видання.

Зараз, як зазначає Politico, в політиці президента Франції щодо Росії відбувся поворот. Макрон почав змінювати свою позицію в грудні минулого року. А в травні 2023-го визнав під час виступу в Братиславі, що Європа «втратила певні можливості», не дослухавшись до спогадів центральних європейців про жахіття радянських часів.

Та видання зауважує, що як би Макрон не змінював ставлення й слова про агресію РФ проти України, його попередні «дипломатичні серенади» Макрона на адресу російського диктатора Володимира Путіна залишили свій слід.

Видання зауважує, що наразі уряд Макрона «веде вогонь на кількох фронтах» на користь України: розширення ЄС, військова підтримка та НАТО.

Цього ж місяця адміністрація Макрона оголосила про початок переговорів про підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною після саміту НАТО у Вільнюсі.

«Ми не наївні, ми зробили великий крок… але ми не обманюємо себе, що люди подумають, що Франція змінилася за одну ніч», - сказав виданню третій французький дипломат.

Нагадаємо, Макрон назвав велику помилку Путіна.

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Теги: Європа Франція Еммануель Макрон путін війна

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