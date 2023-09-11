Зеленський розповів, що змусить росіян втекти з півдня України

Великий прорив ще попереду

Навіть незначний прогрес на полі бою має велике значення для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає The Economist.

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Глава держави вважає, що українським військовим необхідно натиснути на російських окупантів на півдні, що змусить їх втекти із цього та інших напрямків на передовій.

«Зараз у нас є рух. Це важливо», – додав він.

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Крім того президент зазначив, що захисникам України вдалося прорвати першу із трьох основних оборонних ліній країни-агресора Росії у Запорізькій області. Водночас великий прорив ще попереду.

«Якщо ми натиснемо на них (окупантів – «Главком») з півдня, вони втечуть», – наголосив він.

Важливо, щоби країни Заходу продовжили надавати військову допомогу Україні.

Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.