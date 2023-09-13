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Кім Чен Ин боїться Путіна? У мережі з'явилося курйозне відео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кім Чен Ин боїться Путіна? У мережі з'явилося курйозне відео
Делегація КНДР почала дезінфікувати стілець, де має сидіти диктатор Північної Кореї
фото: скріншот з відео

Представники Північної Кореї почали витирати ніжки крісла та розпилювати відповідний очисний засіб

Представники Північної Кореї перед зустріччю Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним почали все витирати та чистити. Відповідне відео опублікували російські пропагандисти.

Помітно як делегація КНДР почала дезінфікувати стілець, де має сидіти диктатор Північної Кореї, зокрема витирати ніжки крісла та розпилювати відповідний очисний засіб.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

Згодом стало відомо, що російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі «Східний».

Бронепоїзд Кім Чен Ина в'їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що лідер КНДР після приїзду заявив російським чиновникам, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».

Зокрема, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі «Східний». Планувалося, що Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз»,  а потім диктатори вже проведуть переговори.

Теги: Кім Чен Ин путін росія Північна Корея

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