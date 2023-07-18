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Макрон назвав велику помилку Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макрон назвав велику помилку Путіна
Макрон заявляє що Путін вирішив перетворити їжу на зброю
фото з відкритих джерел

Президент Франції зазначив, що Росія взяла на себе «величезну відповідальність» перед багатьма країнами своєю участю у зерновій угоді

Російський диктатор Володимир Путін вирішив перетворити їжу на зброю, коли прийняв рішення вийти із «зернової угоди».  Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє CNN.

Французький лідер назвав таке рішення великою помилкою російського президента.

Макрон зазначив, що Росія взяла на себе «величезну відповідальність» перед багатьма країнами своєю участю у зерновій угоді. Країни близького сходу, африканські, навіть азійські країни сильно залежать від цієї угоди, і на них вплине односторонній вихід Росії.

«Для тих, хто все ще сумнівався в щирості президента Путіна і його прихильності до загального блага, відповідь дуже чітка: він вирішив перетворити їжу на зброю», – наголосив французький лідер.

Макрон наголосив, що «відповідальність» Франції полягає в тому, щоб «сприяти» експорту зерна, круп і добрив в рамках фермерської ініціативи, яку він запустив минулого року для підтримки країн, що борються з проблемами продовольчої безпеки.

Нагадаємо, 17 липня Росія заявила про зупинення «зернової угоди».

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Теги: росія путін президент диктатор зерно Еммануель Макрон

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