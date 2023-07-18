Макрон назвав велику помилку Путіна

Президент Франції зазначив, що Росія взяла на себе «величезну відповідальність» перед багатьма країнами своєю участю у зерновій угоді

Російський диктатор Володимир Путін вирішив перетворити їжу на зброю, коли прийняв рішення вийти із «зернової угоди». Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє CNN.

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Французький лідер назвав таке рішення великою помилкою російського президента.

Макрон зазначив, що Росія взяла на себе «величезну відповідальність» перед багатьма країнами своєю участю у зерновій угоді. Країни близького сходу, африканські, навіть азійські країни сильно залежать від цієї угоди, і на них вплине односторонній вихід Росії.

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«Для тих, хто все ще сумнівався в щирості президента Путіна і його прихильності до загального блага, відповідь дуже чітка: він вирішив перетворити їжу на зброю», – наголосив французький лідер.

Макрон наголосив, що «відповідальність» Франції полягає в тому, щоб «сприяти» експорту зерна, круп і добрив в рамках фермерської ініціативи, яку він запустив минулого року для підтримки країн, що борються з проблемами продовольчої безпеки.

Нагадаємо, 17 липня Росія заявила про зупинення «зернової угоди».

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