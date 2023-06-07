Польща депортувала колишнього співробітника ФСБ до Росії

Рішення про вислання Наврузбекова з Польщі ухвалили у вівторок

Наврузбеков стверджував, що володіє інформацією про структури безпеки РФ, але його визнали ненадійним

Польська влада ухвалила рішення вислати громадянина Росії й колишнього співробітника російської Федеральної служби безпеки Емрана Наврузбекова, якого визначила як загрозу нацбезпеці. Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

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За словами Жарина, Наврузбеков намагався довести, що володіє інформацією про російські структури безпеки, але «після тривалої перевірки був визнаний ненадійним» і його зобов'язали покинути Польщу.

Рішення про вислання Наврузбекова ухвалили у вівторок, йдеться в пресрелізі уряду Польщі. Стверджується, що в розмовах із польськими державними установами він представлявся особою, яка служила в контррозвідці ФСБ у Дагестані і «володіє великими знаннями щодо діяльності силових структур Російської Федерації».

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Та перевірка Наврузбекова показала, що надані ним біографічні дані та знання «виявилися непослідовними, а в багатьох місцях також неправдивими або такими, що не піддаються перевірці».

«Польські спецслужби оцінили Наврузбекова як особу, чиї наміри і свідчення є ненадійними, і викликають реальні сумніви щодо причини його перебування в Польщі. Розповіді росіянина, представлені також під час його контактів зі ЗМІ, виглядають як спроба викликати довіру до себе перед польською стороною», – зазначили у відомстві.

Як пишуть російські ЗМІ, старший лейтенант Наврузбеков нібито працював у контррозвідувальному підрозділі управління ФСБ по Дагестану, а у 2017 році він утік через Білорусь до Польщі, де даремно просив притулку.

Чоловік стверджував, що має інформацію про те, як Росія влаштувала «керовані теракти» на Північному Кавказі – зокрема розстрілювали людей під виглядом «ліквідації терористів».

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Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ нібито помітила аномальну активність в смартфонах американського бренду Apple. Служба стверджує, нібито через ці телефони США проводили розвідувальну операцію на території Росії.

До слова, перед пунктом пропуску «Медика» польські фермери заблокували рух вантажівок із зерном, що прямують з України до Польщі.