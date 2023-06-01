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Росіяни заявляють, що США шпигують за ними через смартфони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни заявляють, що США шпигують за ними через смартфони
В березні працівникам адміністрації президента Росії наказали перестати користуватись iPhone
фото ілюстративне

ФСБ стверджує, що в смартфонах Apple Америка впровадила шпигунські програми.

Федеральна служба безпеки РФ нібито помітила аномальну активність в смартфонах американського бренду Apple. Служба стверджує, нібито через ці телефони США проводили розвідувальну операцію на території Росії. Цю інформацію повідомляють росЗМІ.

За даними наведеними спецслужбою, під вплив шкідливого програмного забезпечення нібито потрапили не тільки iPhone у РФ, а й смартфони, які знаходяться на території країн НАТО, Ізраілю, Сирійська Арабська Республіка та КНР. Але жодних доказів, або прикладів роботи ФСБ не надала. Проте запевнили, що політика конфіденційності Apple не відповідає дійсності.

На думку ФСБ, компанія Тіма Кука дає американським спецслужбам широкий спектр можливостей для контролю людей, які цікаві Білому дому. Звісно жодних доказів Росія не надала, мовляв, повірте нам на слово.

Російські ЗМІ повідомляють, що в березні цього року, працівникам адміністрації президента Росії наказали перестати користуватись iPhone. На думку Кремля, через ці телефони західні спецслужби можуть дізнаватись секретну інформацію. Замість телефонів Aplle, працівникам пропонують китайські аналоги на android, або на російській операційній системі «Аврора».

Нагадаємо, що компанія Apple після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вийшла з ринку країни-агресора. Але не зважаючи на це, в Росію досі завозять велику кількість контрабандних iPhone. Тому ці смартфони досі залишається одними з найпопулярніших в Росії.

Теги: росія США ФСБ шпигун

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