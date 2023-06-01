Польща затвердила графік тренувань українських пілотів на F-16

Нідерланди заявили, що розпочнуть навчання українських пілотів на літаках F-16 якнайшвидше

Прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Про це вони заявили на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові, передає CNN.

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«Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16», – заявив Моравецький.

Прем’єр Польщі також зазначив, що його країна має «мало» систем Patriot, і закликав інші країни, які мають їх, поділитися ними з Україною якнайшвидше.

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У свою чергу прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди також розпочнуть навчання українських пілотів на літаках F-16 якнайшвидше.

«Разом з Данією, Бельгією та Великою Британією Нідерланди якнайшвидше розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Це важливий крок для того, щоб Україна могла захистити себе. Ми сьогодні зібралися тут з лідерами країн, які входять до коаліції винищувачів для України. Я закликав інші присутні країни приєднатися до коаліції. Україна повинна виграти цю війну», – написав він у Twitter.

Раніше Пентагон спрогнозував, коли українці почнуть навчання на винищувачах F-16.