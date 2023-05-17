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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Країна сексотів

glavcom.ua
Росіяни відродили культуру доносів
зображення з відкритих джерел

Листи до влади – улюблений жанр росіян

Слово сексот жодного стосунку до сексу не має. Це скорочення, повна назва російською секретный сотрудник. Для когось у РФ це робота, для когось – хобі. Але задіяні, здається, ледь не всі.

Листи до влади – улюблений жанр росіян. Байдуже, на чию адресу: Москва, Кремль чи районний відділок поліції. Аби лише засвідчити власну лояльність, а ще донести на когось або упередити чийсь донос.

В Росії за підозрою у державній зраді заарештовані троє вчених – розробників гіперзвукових ракет. Хтозна, чи справді через публікації статей, що містили якісь секрети, як стверджує влада, чи тому, що ракети виявилися з вадами, чи просто, щоб ізолювати тих, хто надто багато знає, від імовірних покупців інформації.

У кожному разі всім трьом – Валерію Звегінцеву, Анатолію Маслову та Олександру Шеплюку – «світить» довічне ув'язнення.

І колеги з Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук забили на сполох. Адже снаряди падають дедалі ближче, і лави «зрадників» може поповнити будь-хто з тих, хто сьогодні на свободі.

От і розмістили колеги на сайті інституту відкритий лист, в якому доводять, що заарештовані – чесні вчені (логіка 1930-х років: навколо «вороги народу», але ж я чесний комуніст, прошу розібратися). А ще запевняють владу, нібито арешти цих чесних учених можуть підірвати прогрес Росії у гіперзвукових технологіях.

Про те, що ці технології і взагалі робота інституту спрямовані на розробку смертоносної зброї, російські науковці мовчать. Це за їхніми поняттями нормально. Пацифістів у Росії люблять лише зарубіжних.

А така собі 60-річна Світлана Ш. з Підмосков'я, купуючи рослини в розсаднику у сусідньому районі, натрапила на саджанці виведеного ледь не 100 років тому в Україні сорту яблунь під їхньою автентичною назвою «Слава переможцям».

Уявляєте? Українською! В Підмосков'ї! І обурена Світлана Ш. написала донос у поліцію.

Як завважила моя дружина, наступні в «зоні ризику» власники приватних ресторанів, які ще не прибрали з меню котлету по-київськи.

Це з ними нас хочуть «помирити» Китай, Бразилія та Південно-Африканська Республіка – за «дивним» збігом обставин партнери Росії по БРІКС?

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Теги: росія ФСБ путінський режим Москва росіяни

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