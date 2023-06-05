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Польща виступає за постійну присутність військ НАТО на своїй території – Моравецький

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща виступає за постійну присутність військ НАТО на своїй території – Моравецький
фото з відкритих джерел

Польща провела переговори із США і Канадою

Польща хоче постійної присутності військ НАТО на своїй території. Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі канадського телеканалу СВС.

«Я розмовляв із президентом Байденом, прем’єр-міністром Трюдо й іншими нашими союзниками про те, аби вони залишалися у Польщі на постійній основі, як, наприклад, у Південній Кореї», – зазначив Моравецький.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність надати Україні гарантії безпеки НАТО та пришвидшити вступ України до Альянсу. З усіх членів НАТО Польща має найбільший кордон з Україною. За даними опитувань Ipsos, 82% поляків вважають, що країни НАТО та Європейського Союзу повинні підтримувати Україну, допоки вона не перемож

До відома, Польща передала Молдові велику партію зброї, боєприпасів та обладнання для оснащення поліції. Таке рішення Польща пояснила спробами внутрішньої дестабілізації в Молдові проросійськими силами. 

Теги: Польща міністр кордон НАТО

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