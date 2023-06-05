Польща виступає за постійну присутність військ НАТО на своїй території – Моравецький

Польща провела переговори із США і Канадою

Польща хоче постійної присутності військ НАТО на своїй території. Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі канадського телеканалу СВС.

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«Я розмовляв із президентом Байденом, прем’єр-міністром Трюдо й іншими нашими союзниками про те, аби вони залишалися у Польщі на постійній основі, як, наприклад, у Південній Кореї», – зазначив Моравецький.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність надати Україні гарантії безпеки НАТО та пришвидшити вступ України до Альянсу. З усіх членів НАТО Польща має найбільший кордон з Україною. За даними опитувань Ipsos, 82% поляків вважають, що країни НАТО та Європейського Союзу повинні підтримувати Україну, допоки вона не перемож

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До відома, Польща передала Молдові велику партію зброї, боєприпасів та обладнання для оснащення поліції. Таке рішення Польща пояснила спробами внутрішньої дестабілізації в Молдові проросійськими силами.