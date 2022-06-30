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рус
    Новини

    Транспорт зупинився, вулиці затоплені: наслідки негоди в Одесі (фото, відео)

    Транспорт зупинився, вулиці затоплені: наслідки негоди в Одесі (фото, відео)
    фото: t.me/our_odessa

    Місцева влада звернулася до громадян із попередженням.

    Сьогодні в Одесі через проливні дощі низка вулиць затоплена, а рух деяких тролейбусів та трамваїв зупинився. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та соцмережі.

    Через сильні дощі вулиці міста значно підтопило (наприклад, такі як вул. Академіка Вільямса тощо). Разом з опадами містяни також чують і гучні звуки грози. У мережі публікують відео наслідків негоди.

    «В Одесі сьогодні сильна гроза, вулиці залило водою. Зливи не витримують такої кількості опадів. Без човна чи надувного матраца з дому краще сьогодні не виходити», – пишуть в соцмережах.

    Внаслідок негоди рух деяких трамваїв та тролейбусів зупинився, місцева влада звернулася до громадян із попередженням.

    «Через підтоплення рейкового господарства, викликаного рясними опадами, тимчасово не функціонують трамвайні маршрути №1, 3, 7, 12, 20, а також тролейбусні маршрути №9 та 10», - інформує Одеська міськрада.

    Рятувальники попереджають, що в найближчі години, зокрема й в Одесі, дощ може посилитися та зберігатиметься до кінця дня.

    Нагадаємо, під Києвом пронісся буревій: наслідки жахливі (відео).

    Як повідомлялося, 28 червня у Броварському районі на Київщині випав великий град, пошкодивши автомобілі.

    29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина.

    Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

    Теги: росія окупанти Одеса війна місцева влада рятувальники Україна негода влада окупація дощ #stoprussia
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    Транспорт зупинився, вулиці затоплені: наслідки негоди в Одесі (фото, відео)