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Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку
За словами посла, у питанні депортації українських чоловіків призовного віку Варшава трохи в «іншому становищі», ніж деякі країни
фото з відкритих джерел

У польському уряді лунають різні думки щодо питання депортації чоловіків з України

Українських чоловіків призовного віку силою з Польщі не повертатимуть, однак Варшава ще не вирішила, що з ними робити. Про це розповів посол Польщі в Україні Ярослав Ґузи в інтерв’ю «Укрінформу».

«Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого не станеться», – наголосив він.

Дипломат зазначив, що Варшава зараз в «іншому становищі», ніж деякі країни, адже на її території проживають мільйони українців

Посол каже, в польському уряді лунають різні думки щодо цього. Наразі Варшава не має конкретної відповіді на те, що робити з українськими чоловіками в державі.

«Ми дуже добре розуміємо ситуацію, в якій опинився український уряд. Взагалі у нас схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам’ятаю, як на початку повномасштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули», – додав Ґузи.

Нагадаємо, що 25 квітня набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій державного підприємства «Документ» за кордоном. Зокрема, ці чоловіки зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій державного підприємства «Документ» не здійснюватиметься.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Згодом 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі, повідомив спеціаліст зі справ легалізації поїздок та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

Як стало відомо, зупинка обслуговування чоловіків мобілізаційного віку, котрі за кордоном, триватиме приблизно один-два тижні.

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Теги: Польща посол українці біженці

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