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Польські фермери вимагають зустрічі з прем'єром Туском і погрожують голодуванням

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польські фермери вимагають зустрічі з прем'єром Туском і погрожують голодуванням
Група фермерів із Національної спілки «Орка» хочуть поговорити із очільником уряду Польщі
фото із відкритих джерел

Фермери заявили, що не покинуть парламент Польщі і не виключають голодування

Польські фермери увійшли до будівлі парламенту на запрошення опозиції. Вони кажуть, що не підуть, доки їх не прийме прем'єр-міністр Туск. Про це пише Euronews.

 Група фермерів із Національної спілки «Орка», створеного два тижні тому, увійшла у четвер до зали засідань парламенту на запрошення депутатів від опозиції. Вони вимагали зустрічі із прем'єр-міністром Туском.

Фермери заявили, що не покинуть парламент до засідання і не виключають голодування. Представник протестувальників Маріуш Боров'як пояснив, що вони бачать проблему у «Зеленому курсі» та відкритому кордоні для неконтрольованого припливу неперевіреної продукції з України.

Боров'як підтвердив, що заплановано загальнонаціональну фермерську акцію протесту у Варшаві. Фермери кажуть, що готові зустрітися з усіма політичними партіями сейму і не покинуть його, доки їх не ухвалить глава уряду.

Нагадаємо, польські фермери припинили блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Прикордонники додали, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Ще 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Раніше стало відомо, що зняття блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею додатково збільшило надходження митних платежів і зборів на 2,5 млрд грн за останній тиждень квітня. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.Усього за квітень до держбюджету надійшло 49 млрд грн від митниці, що на 6,3 млрд грн більше за планові показники.

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Теги: прикордонники міністр вантажівки парламент блокування зерно фермер фермерство Польща Дональд Туск

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