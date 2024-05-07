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Данія може згорнути безкоштовну ініціативу для біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Данія може згорнути безкоштовну ініціативу для біженців з України
Українці не зможуть більше безоплатно отримувати велосипеди
фото із відкритих джерел

Giv en cykel ще сподівається знайти інвесторів, які нададуть проєкту підтримку і він продовжить роботу для українських біженців 

Українські біженці в Данії більше не зможуть отримувати безкоштовні велосипеди. Волонтерська ініціатива, яка два роки допомагала українцям знайти собі вживаний велосипед, може припинити роботу. Причина банальна –  нестача коштів. Йдеться про проєкт Giv en cykel. Ініціатива була започаткована у 2022 році Міністерством транспорту та Cyklistforbundet і отримала підтримку від компанії AstraZeneca та фонду Tryg Foundation, але тепер гроші закінчилися. Про це пише видання DR. 

Зазначається, що вищезгаданий проєкт працював у якості медіатора. Він був посередником між данцями, які хотіли б подарувати вживаний, але справний велосипед, та українськими біженцями. Ідея полягала у тому, щоб підтримати українців, які через війну опинилися у новій країні, та заохотити їх переймати місцевий стиль життя з частим використанням велосипеда як транспорту.

На роботу ініціативи донатили всі бажаючі з Данії. Вони також заповнювали анкету з описом та фотографією свого велосипеда. Зацікавлені в отриманні велосипеда українці також заповнювали власну анкету з побажаннями. Після того волонтери шукали максимальні співпадіння та допомагали людям сконтактувати між собою і доставити велосипед у потрібне місце. 

Таким чином данські волонтери подарували українцям понад три тисячі засобів пересування. Однак зараз ініціативу можуть згорнути –  немає грошей. Одним з пунктів витрат були компенсації за дрібний ремонт та комплектування велосипеда таким обладнанням як замок, світловідбивачі, ліхтарі тощо.

Це засмучує керівника проєкту Кеннета Орберга Крага, який у пресрелізі каже: в списку очікування проєкту є кілька сотень українців і багато тих, хто бажає пожертвувати свої велосипеди. Втім, Giv en cykel ще сподівається знайти інвесторів, які нададуть проєкту підтримку і він продовжить роботу. 

До слова, Данія прихистила вже понад 40 тис. українців після початку повномасштабного вторгнення. Ця країна також надає Україні відчутну підтримку для війська та населення загалом. Також Данія продовжила дозволи на проживання біженцям із України. Проте частина українців не змогла отримати продовження дозволів із низки причин. 

Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання, термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року. Якщо умови було виконано, дозволи на проживання продовжили до 17 березня 2025 року.

Зазначається, що невеликій кількості біженців не продовжили дозвіл на перебування. Справа в тому, що Імміграційна служба не змогла з ними зв'язатися. У таких випадках термін дії дозволів закінчився 17 березня 2024 року. У такому разі українським біженцям треба подати нову заяву на отримання посвідки на проживання відповідно до спеціального закону.

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Теги: гроші Данія українці ремонт велосипед населення біженці

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