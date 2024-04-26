Паспортний сервіс повідомив, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном

Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України

Отримати паспортні документи зможе декілька категорій українців визначених у переліку правил перетинання державного кордону

Учора, 25 квітня, набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій державного підприємства «Документ» за кордоном. Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій державного підприємства «Документ» не здійснюватиметься.

Хто зможе отримати паспортні документи за кордоном

Можливість доступна тільки для осіб, визначених у переліку правил перетинання державного кордону громадянами України, за наявності відповідних підтверджуючих документі. Серед таких осіб:

люди з інвалідністю;

опікуни над особами з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю; особи, які потребують постійного догляду; супроводжуючі важкохворих дітей;

особи зі складових сил оборони та безпеки;

постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Зокрема, видача паспортних документів громадян, які подали заявки до 25 квітня, пройде у порядку, що діяв до набрання чинності постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

Як повідомлялося, 23 квітня закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Згодом 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі, повідомив спеціаліст зі справ легалізації поїздок та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

Як стало відомо, призупинка в обслуговуванні чоловіків мобілізаційного віку, котрі за кордоном, триватиме приблизно один-два тижні.