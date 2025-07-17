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Польському політику загрожує в’язниця за зухвалу крадіжку українського прапора

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Польському політику загрожує в’язниця за зухвалу крадіжку українського прапора
Брауну загрожує кримінальне переслідування за 17 злочинів
фото: Grzegorz Braun

Польща ініціює зняття імунітету з депутата Європарламенту за 17 злочинів, зокрема за викрадення прапора України

Міністр юстиції та Генеральний прокурор Польщі Адам Боднар підписав чергові клопотання про позбавлення імунітету депутата Європарламенту, лідера польської праворадикальної партії «Конфедерація польської корони» Гжегожа Брауна. Ініціатива пов’язана з чисельними порушеннями Брауна, серед яких і викрадення українського прапора з адміністративної будівлі у місті Біла Підляська Люблінського воєводства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Адама Боднара.

За словами міністра юстиції, Брауну загрожує кримінальне переслідування за 17 злочинів.

«Я підписав ще два клопотання про позбавлення імунітету, пов'язані з ексцесами пана Гжегожа Брауна. Завтра (17 липня – ред.) їх буде офіційно опрацьовано», – зазначив Боднар.

За його словами, одне з цих клопотань буде адресовано президенту Європарламенту. Воно включатиме інформацію про чотири епізоди, зокрема щодо зухвалого викрадення українського прапора з ради міста Біла Підляська.

Міністр юстиції Польщі підкреслив, що «ексцеси депутата Брауна є ознаками відвертого ігнорування правових та соціальних норм, а також демократичних принципів функціонування держави». «Така поведінка не залишиться безкарною. Це клопотання стане третім про скасування недоторканності Г. Брауна. Загалом йому загрожує кримінальне переслідування за 17 злочинів», – наголосив Адам Боднар.

Нагадаємо, Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька висловила стурбованість щодо того, як у шкільних підручниках України подаються події на Волині у 1940-х роках. Про це йдеться в її листі до українського колеги Оксена Лісового, текст якого опинився в розпорядженні агентства PAP, повідомляє «Главком».

Зокрема, очільниця польського МОН звернула увагу на підручник «Історія України» для 10 класу середньої школи, виданий у 2023 році. У наведеному в листі фрагменті зазначається, що загострення польсько-українських відносин під час Другої світової війни пов'язане з «масовими вбивствами українців, вчиненими Армією Крайовою».

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Теги: Польща Україна прапор України депутат

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Політика

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