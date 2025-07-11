Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща відреагувала на закриття консульства в Калінінграді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща відреагувала на закриття консульства в Калінінграді
Павел Вронський стверджує, що рішення Російської Федерації є несправедливим 
фото з відкритих джерел

Речник МЗС пообіцяв «адекватну відповідь» на дії Росії

Речник польського МЗС Павел Вронський прокоментував інформацію про закриття Росією генерального консульства у Калінінграді начебто через «ворожі дії» Варшави. Посадовець заявив, що країна не вживає заходів проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Info.

За словами Вронського, Росія виправдовує своє рішення начебто дзеркальною відповіддю на закриття російського консульства в Кракові. Однак речник МЗС Польщі наголосив, що рішення російської влади є несправедливим, оскільки консульство в Кракові було закрито в результаті доведення причетності російських спецслужб до підпалу торгового центру у Варшаві.

Дипломат пообіцяв «адекватну відповідь» на дії РФ, однак не уточнив деталі. За словами речника польського МЗС, рішення про закриття консульства в Калінінграді буде болючішим для росіян, які подають документи на візу.

Нагадаємо, Російська Федерація закриває консульство Польщі, яке розташоване в Калінінграді. З 29 серпня 2025 року країна відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі у відповідь на рішення польської влади закрити консульство РФ у Кракові.

Причиною такого рішення стали «необґрунтовані та ворожі дії» польської влади, яка закрила російське консульство «під надуманим приводом». Російське МЗС пообіцяло, що жоден недружній випад, спрямований проти Москви, «не залишиться без відповідної реакції і наслідків».

Як відомо, польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові. Країна довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі минулого року.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, то польська влада закриє всі її консульства в країні.

До слова, унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Читайте також:

Теги: Польща росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін впевнений щодо перемоги в Україні
Путін упевнений, що його армія прорве українську оборону найближчими місяцями – NYT
Вчора, 08:29
Причини зниження цін на борги, на думку експертів, криються у високих ставках
На ринку продажу боргів у РФ склалася нетипова ситуація: обсяги ростуть, ціни падають
9 липня, 14:36
Внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів
Мер Луцька розповів про наслідки найбільшої атаки на місто та громаду
9 липня, 06:47
FT пише, що попри гучні заяви, у Китаю та Росії поки що відсутній єдиний стратегічний план
Союз Росії та Китаю лякає Захід – Financial Times
6 липня, 01:26
Трамп зняв санкції з низки компаній РФ – Moscow Times
Трамп зняв санкції з низки компаній РФ – Moscow Times
2 липня, 18:51
Зеленський: Частина іранських потужностей з виробництва «шахедів» знищена
Зеленський: Частина іранських потужностей з виробництва «шахедів» знищена
21 червня, 14:37
Гашек розкритикував Трампа
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини
18 червня, 19:09
Рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві
Ракетний удар по багатоповерхівці у Києві: щонайменше п'ятеро зниклих безвісти
17 червня, 09:26
Базу модернізовано новими будівлями, потрійним парканом та новими комунікаційними спорудами
Росія облаштовує базу ядерної зброї за 270 км від Швеції
16 червня, 15:11

Політика

НАТО платитиме за зброю для України. Рубіо пояснив заяву Трампа
НАТО платитиме за зброю для України. Рубіо пояснив заяву Трампа
Трамп відреагував на російський удар по пологовому будинку в Харкові
Трамп відреагував на російський удар по пологовому будинку в Харкові
Держдеп США розпочав масові скорочення – AP
Держдеп США розпочав масові скорочення – AP
Польща відреагувала на закриття консульства в Калінінграді
Польща відреагувала на закриття консульства в Калінінграді
Генштаб підтвердив ураження російського авіазаводу та виробника ракет для ППО
Генштаб підтвердив ураження російського авіазаводу та виробника ракет для ППО
Росія закриває консульство Польщі у відповідь на «ворожі дії» Варшави
Росія закриває консульство Польщі у відповідь на «ворожі дії» Варшави

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
21K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
16K
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
6163
Найбільші змії Європи активізувались в Україні: експерт пояснив, чи варто панікувати

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua