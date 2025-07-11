У Підмосков’ї дрони атакували стратегічне підприємство (відео)

Російські міста Тула та Дубна під атакою безпілотників

У п'ятницю, 11 липня, російські міста Тула та Дубна, що в Підмосков'ї, зазнали атаки безпілотників. За попередньою інформацією, дрони були націлені на ключові оборонні підприємства, включаючи конструкторське бюро, авіаційний завод та підприємство з розробки БПЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як зазначають у соцемережах, у місті Тула декілька безпілотників ймовірно були націлені на Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Шипунова. Це підприємство спеціалізується на виготовленні зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) та є важливою складовою протиповітряної оборони.

Тим часом, у Підмосков'ї дрони завітали до міста Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників «Кронштадт». Зазначається, що раніше по цьому об'єкту вже завдавалися удари.

Крім того, безпілотники дісталися до Луховицького авіаційного заводу імені П. Вороніна у місті Лоховиці Московської області.

Як зазначають у телеграм-каналах, було декілька влучань, наслідки яких наразі уточнюються. Це підприємство входить до складу АТ «Російська літакобудівельна корпорація «МіГ» і має статус стратегічного. Завод займається виробництвом, складанням та модернізацією військових літаків, ремонтом літаків, переважно МіГів випробуванням техніки (для цього має власний льотний випробувальний полігон і злітну смугу).

Нагадаємо, у ніч на 11 липня російські терористи обстріляли Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв.