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У Франції депутат, який критикував Макрона, наклав на себе руки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Франції депутат, який критикував Макрона, наклав на себе руки
Французькі політики називали Олівʼє Марле «людиною переконань та невтомним захисником загальних інтересів»
фото з відкритих джерел

Правоохоронці знайшли політика повішеним у своєму домі

54-річний депутат Національних зборів Франції Олівʼє Марле вчинив самогубство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Жандарми знайшли Марле у своєму домі повішеним, заявив прокурор адміністративного центру провінції Ер-і-Луар Фредерік Шевальє. За словами Шевальє, правоохоронці розпочали розслідування для встановлення причин смерті Марле.

Після оголошення про смерть Марле французькі депутати вшанували його хвилиною мовчання. Лідер фракції «Республіканців» Лоран Вокʼє, до якої входив Марле, назвав його «людиною переконань, невтомним захисником загальних інтересів, чиє бачення підносило публічну дискусію на вищий рівень». Вшанували памʼять Марле й колишні президенти Франції Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд, а також лідерка фракції «Національного обʼєднання» Марін Ле Пен.

Варто зазначити, що депутат активно критикував чинного президента Франції Емануеля Макрона. Після новини про смерть політика Макрон написав допис, де я заявив, що смерть Олів'є Марле «занурила парламент у жалобу». «Досвідчений політик, він переконливо відстоював свої ідеї. Я також поважав наші розбіжності, тому що вони були засновані на нашій любові до нашої країни», – зазначив французький лідер.

Нагадаємо, ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.

До слова, у Києві патрульні поліцейські врятували жінку, яка, за попередніми даними, намагалася вкоротити собі віку. Інцидент стався в Оболонському районі міста.

Як повідомлялося, у США 23-річний криптотрейдер із Каліфорнії Арнольд Роберт Харо, відомий у криптоспільноті під псевдонімом MistaFuccYou, наклав на себе руки під час прямої трансляції, граючи в «російську рулетку». Перед цим він втратив останні $500 через невдале вкладення у мемкоін.

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Теги: депутат Франція самогубство

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