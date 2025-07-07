У Франції депутат, який критикував Макрона, наклав на себе руки

Правоохоронці знайшли політика повішеним у своєму домі

54-річний депутат Національних зборів Франції Олівʼє Марле вчинив самогубство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Жандарми знайшли Марле у своєму домі повішеним, заявив прокурор адміністративного центру провінції Ер-і-Луар Фредерік Шевальє. За словами Шевальє, правоохоронці розпочали розслідування для встановлення причин смерті Марле.

Після оголошення про смерть Марле французькі депутати вшанували його хвилиною мовчання. Лідер фракції «Республіканців» Лоран Вокʼє, до якої входив Марле, назвав його «людиною переконань, невтомним захисником загальних інтересів, чиє бачення підносило публічну дискусію на вищий рівень». Вшанували памʼять Марле й колишні президенти Франції Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд, а також лідерка фракції «Національного обʼєднання» Марін Ле Пен.

Варто зазначити, що депутат активно критикував чинного президента Франції Емануеля Макрона. Після новини про смерть політика Макрон написав допис, де я заявив, що смерть Олів'є Марле «занурила парламент у жалобу». «Досвідчений політик, він переконливо відстоював свої ідеї. Я також поважав наші розбіжності, тому що вони були засновані на нашій любові до нашої країни», – зазначив французький лідер.

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