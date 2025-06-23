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Безугла порівняла колишніх колег з комітету оборони з хомʼячками

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Безугла порівняла колишніх колег з комітету оборони з хомʼячками
Безуглу було звільнено з посади заступниці голови оборонного комітету у 2024 році
фото: Telegram/Мар’яна Безугла

Нардепка розкритикувала парламентарів та згадала про їхню «волю не вмішуватись» у державні справи

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка раніше була заступницею голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розкритикувала своїх колишніх колег. На своїй сторінці у Facebook вона назвала їх «хомʼячками», передає «Главком».

Так, парламентарка відреагувала на публікацію народної депутатки Соломії Бобровської від фракції «Голос». Раніше Бобровська на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото із підписом: «Сонцеворот 25 року ІІІ тисячоліття. У війні найбільше хочеться слухати природу. А понад усе – тишу».

Нардепка назвала депутатів «хом’ячками»
Нардепка назвала депутатів «хом’ячками»
скріншот: Facebook-сторінка Мар’яни Безуглої

На це Безугла зробила репост з власним коментарем: «Ці хом’ячки замість народних депутатів України з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, вже нема на них злості». У коментарях під постом нардепка додала, що «у них все ок». «І це ще у Соломії Бобровської совість наче є, але, воля, воля «не вмішуватись», – написала нардепка.

Безугла порівняла колишніх колег з комітету оборони з хомʼячками фото 1

Як відомо, ще у січні 2024 року комітет Ради з питань безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення відкликати Марʼяну Безуглу з посади заступниці голови комітету. Однак лише у вересні 2024 року Верховна Рада все ж змогла звільнити нардепку Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Безугла тривалий час критикувала та продовжує критикувати військове командування України. Зокрема, нардепка звинувачувала головкома ЗСУ Олександра Сирського в «авторитарності», поверненні до радянських методів управління армією та навіть заявляла про «репресії».

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента. У Києві під завалами будинку, що постраждав від російського удару 17 червня, загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Молодого чоловіка, студента першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, весь день чекали батьки. Їхня відчайдушна надія зворушила всю країну. На тлі цієї трагедії народна депутатка України Мар'яна Безугла опублікувала допис, який викликав хвилю обурення в соціальних мережах.

Також «Главком» інформував, що народна депутатка Мар'яна Безугла оприлюднила заяву, в якій погрожує перейти у «відкриту опозицію» до президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якщо після зміни Кабінету міністрів на своїх посадах залишаться міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

До слова, Мар'яна Безугла переписала текст державного гімну «Ще не вмерла Україна» на свій лад. Новий варіант вона опублікувала у соцмережах.

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Теги: Верховна Рада депутат Мар’яна Безугла

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