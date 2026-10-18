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Експосолка США жорстко розкритикувала Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Експосолка США жорстко розкритикувала Трампа
Експосол США в Україні Бріджит Брінк
фото з відкритих джерел

Бріджит Брінк вважає, що Трамп почав активно підтримувати Путіна

Уже минуло півтора року, як президент США Дональд Трамп припинив допомагати Україні захищатися та почав тиск на Володимира Зеленського, щоб той уклав угоду з Росією, вважає експосолка США в Україні Бриджит Брінк, яка пішла з посади у квітні 2025 року після трьох років роботи в Києві. Про це вона написала у мережі X, інформує «Главком».

«Зараз Трамп активно підтримує Путіна: скасовує санкції, зриває реалізацію програми StarShield та укладає угоду щодо дизельного палива», – вважає вона.

Вона додала, що на все це триває на тлі того, як російських диктатор Володимир Путін намагається позбавити електроенергії мільйони чоловіків, жінок і дітей, коли Україна готується до зими.

«Поступки диктатору ніколи не дають результату. Ми маємо рішуче протистояти агресії та стояти пліч-о-пліч із нашими партнерами та союзниками», – написала експосолка,

Бриджит Брінк додала, що коли Путіну не йдуть на поступки, він «набирається сміливості та випробовує оборону НАТО, прагнучи розширити свою війну».

«Те, що Трамп сприяє російській агресії, коштує життя українцям, ставить під загрозу наших союзників і загрожує нашій національній безпеці. Це серйозна помилка», – вважає експосолка США в Україні.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп розблокував постачання російського дизеля на світові ринки. Міністерство фінансів США дозволило окремі операції з пальним російського походження до 7 квітня 2027 року.

Згодом американські політики розкритикували домовленість, заявивши, що вона послаблює економічний тиск на Москву та може допомогти Росії продовжувати війну.

Також «Главком» писав про звернення дванадцяти сенаторів до Трампа. Законодавці вимагали відкликати дозвіл на операції з російським дизелем, наголосивши, що додаткові доходи Кремля становлять загрозу для України.

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Теги: санкції путін Дональд Трамп Україна президент Бріджит Брінк диктатор

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