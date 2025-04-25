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Трамп заявив, що Зеленський має підписати угоду про мінерали негайно

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що Зеленський має підписати угоду про мінерали негайно
Трамп наголосив на важливості угоди про мінерали
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп зазначає, що затримка підписання угоди триває щонайменше три тижні

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше підписати угоду зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних металів. Про це він повідомив на своїй платформі Truth Social, передає «Главком».

Трамп зазначив, що Україна на чолі із Зеленським досі не підписала фінальні документи щодо стратегічної угоди з США, а затримка вже триває щонайменше три тижні. Він наголосив на важливості цього питання та висловив сподівання, що підписання відбудеться негайно.

Окрім цього, Трамп також згадав про прогрес у мирних перемовинах між Україною та Росією. За його словами, робота над укладенням угоди триває інтенсивно.

«Схоже, успіх не за горами», – підсумував Трамп.

Раніше ми писали, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в коментарі для агентства Reuters, передає «Главком».

Напередодні він разом з іншими українськими високопосадовцями, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні. Перемовини відбулися в межах весняних засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Як зазначив Марченко, попри прогрес у перемовинах, підписання угоди цього тижня не очікується.

Нагадаємо, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», – написала Свириденко.

Також Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує «Главком».

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський корисні копалини

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