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Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
фото: пресслужба Кремля

Пєсков заявив, що всі сторони зацікавлені у якнайшвидшому «врегулюванні в Україні»

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». Слова речника Кремля наводять росЗМІ, передає «Главком».

За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту» .

Пєсков також підтвердив, що контакти між Москвою та Києвом були відновлені й тривають. З його слів, попереду складна і кропітка робота над погодженням тексту можливого меморандуму.

Серед іншого, речник Кремля повідомив, що тема прямої зустрічі між диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським обговорювалася під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Пєсков наголосив, що США не виходять із процесу посередництва. За його словами, Вашингтон продовжує виконувати ефективну роль у переговорах між Росією та Україною.

Він також підкреслив, що всі сторони зацікавлені у якнайшвидшому «врегулюванні в Україні».

Нагадаємо, 19 травня президенти Росії та США зідзвонились. Дзвінок диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа завершився після двогодинної розмови.

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

Згодом, як відомо, Трамп зідзвонився з Зеленським. А потім вони вже разом провели розмову з європейськими лідерами: Макроном, Мелоні, Стуббом, Мерцом і Урсулою фон дер Ляєн.

Український президент дав брифінг та зробив декілька заяв після діалогу з американським лідером.

Зеленський повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.

Раніше ми повідомляли, Financial Times з посиланням на джерело пише, що європейські лідери, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на очільника Кремля.

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Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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