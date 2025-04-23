Трамп пообіцяв знизити тарифи для Китаю

На цей час мито для китайських експортерів у США становить 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%

Президент США: «Я думаю, що ми будемо жити разом дуже щасливо і в ідеалі працюватимемо разом»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Трамп пообіцяв, що тарифи на китайські товари «суттєво знизяться», однак не будуть нульовими.

«145% – це дуже високо, і це не буде такою високо. Вони не будуть таким високим. Їх суттєво знизять. Але вони не будуть нульовими», – сказав Трамп.

Президент США запевняє, що у нього «дуже добрі стосунки» з Сі Цзіньпіном. На запитання, чи збираються США грати жорстко з Китаєм, щоб укласти угоду, політик швидко відповів: «Ні».

«Ні, ні, ми будемо дуже добрі. Вони будуть дуже добрі, і ми побачимо, що станеться», – каже американський лідер.

Президент США додав, що, на його думку, Китай повинен укласти угоду, тому що інакше Пекін не зможе вести справи в США.

«Я думаю, що ми будемо жити разом дуже щасливо і в ідеалі працюватимемо разом, тому я думаю, що все вийде дуже добре», – наголосив він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн, внаслідок чого проти Китаю заробила одна з найвищих ставок – сукупно 54%. Це призвело до різкої ескалації торгової війни між двома країнами. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Раніше влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

До слова, Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог.