Членство в ЄС і боєприпаси: про що говорили Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн постачання Києву мільйона снарядів та перспективи членства у ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула в нашу країну з візитом. Сторони встигли обговорити постачання Києву мільйона артилерійських снарядів. Про це він розповів на спільній прес-конференції, уточнили у прес-службі українського лідера.

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У поширеній заяві Зеленський висловив подяку голові Єврокомісії і зазначив, що також обговорив із нею питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, а також євроінтеграцію України.

Володимир Зеленський подякував партнерам України за захист Європейського континенту й цінностей свободи, а також Президенту Європейської комісії – за потужні рішення, які необхідні всій Європі.

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«Ми сьогодні зустрілися, зокрема, заради таких сильних рішень. Перше – оборона, друге – наше подальше об’єднання, третє – подолання наявних суперечностей. Щодо оборони. Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту від російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора. Головне – пропорційність наших можливостей і можливостей, які має агресор», – наголосив Президент.

У цьому контексті глава держави висловив подяку Урсулі фон дер Ляєн за готовність Євросоюзу надати Україні необхідні боєприпаси – 1 млн снарядів для артилерії. Він зазначив, що на зустрічі з Президентом Європейської комісії було обговорено питання швидкості закупівлі та постачання боєприпасів. Крім того, під час переговорів лідери торкнулися питання санкцій щодо Росії за агресію проти України.

На зустрічі також йшлося про кроки щодо подальшого об’єднання України та Європейського Союзу.

«Уже давно настав час для того, щоб усунути штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Наші цінності, безпека, наш добробут, мир на континенті – усе це може реалізуватися на сто відсотків для Європи лише разом з Україною», – переконаний Володимир Зеленський.

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Глава держави наголосив, що наша країна розраховує отримати в червні позитивну проміжну оцінку Європейської комісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

Раніше, прибувши до Києва, фон дер Ляйєн назвала його місцем, де європейські цінності захищаються щодня.

Напередодні Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня у країні оголошується Днем Європи замість Дня Перемоги. Як зазначено у заяві президента, День Європи, який відзначатиметься щорічно спільно з державами Європейського Союзу і буде присвячений історичній єдності всіх європейців, які знищили нацизм.

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