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Британія передала Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Кремль відреагував

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Британія передала Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Кремль відреагував
Велика Британія відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Challenger 2
фото з відкритих джерел

Водночас, Лондон не може контродювати скільки і де саме ЗСУ використають відповідні боєприпаси

Велика Британія відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Challenger 2, зокрема зі збідненим ураном. У Росії заявили про повну «відповідальність» Британії за це.

Повідомило російське видання Тасс, яке цитує коментар посольства Росії в Лондоні.

«Поставлені Британією танки Challenger 2 і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер під контролем Збройних сил України. Міністерство оборони не проводить моніторинг місць, з яких ЗСУ ведуть вогонь в Україні з використанням снарядів зі збідненим ураном», – заявив державний міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі у відповідях на сайті парламенту Сполученого Королівства.

Росія відреагувала на повідомлення Гіппі.

Зокрема, у коментарі посольства Росії в Лондоні заявили, що «Велика Британія не зможе уникнути відповідальності за наслідки застосування в Україні снарядів зі збідненим ураном, які були передані ЗСУ».

Між тим, у Збройних силах США раніше наголошували на безпеці уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрянуть у тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не загрожуватиме.

Зауважимо, на початку весни, Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю «Радіо Свобода». Рішення ухвалили після візиту до Лондона президента Володимира Зеленського.

Теги: танки боєприпаси війна росія Україна Великобритания

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