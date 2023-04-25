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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Поминальні дні. Що треба зробити кожному

glavcom.ua
Не забудьте добрим словом пом’янути полеглих українців, кого ви особисто не знали, але хто своє життя поклав за нашу незалежність
фото: ПЦУ

Нехай живе вічна пам’ять про тих, хто відійшов із земного життя, а наші молитви за упокій їхніх душ принесуть спочилим вічний спокій

Сьогодні, в день Радониці, ми звершуємо особливе поминання померлих. І в храмах, і вдома, і на місцях поховань наших рідних та близьких звучить молитва за спасіння й упокій тих, кого з нами вже немає у цьому світі. Їхні душі – у вічності, там, де свого часу будемо і всі ми.

З давніх часів існує благочестива традиція у поминальні дні відвідувати місця поховань наших рідних. На жаль, через війну та дії окупантів не всі нині можуть це зробити. Але ви завжди маєте змогу помолитися за ваших близьких у наших храмах, засвітити свічку і віддати спочилим належну християнську шану. Нехай віра допоможе вам подолати природне горе втрати, а гаряча молитва про спочилих нехай буде і їм на благо, і вам на користь, заспокоюючи ваш біль та загоюючи душевні рани.

Не забудьте добрим словом пом’янути й тих полеглих українців, кого ви особисто не знали, але хто своє життя поклав за нашу незалежність. За час повномасштабного вторгнення росії дуже багато могил наросло по всіх куточках нашої країни – так багато полягло наших борців за волю, наших захисників, воїнів, а також невинних жертв окупації, страчених мирних жителів, замордованих полонених… Не будемо забувати у своїх молитвах і цих померлих дітей України. Ми не знаємо всіх їхніх імен, але кожен з них відомий Богові. А наша молитва за них в ці поминальні дні у храмі або на їхніх могилах буде від нас щирою подякою за їхній подвиг, їхні муки, їхню відвагу і недаремну смерть. Бо ми продовжуємо їхню благу справу – боремося з ворогом і захищаємо рідну землю.

Тож дорогі брати і сестри! Хто має можливість у ці поминальні дні відвідати місця поховань своїх рідних – щиро там помоліться, згадуйте, діліться великодньою радістю, принесіть пасхальний хліб, але не робіть на кладовищах нічого непотрібного і зайвого, того, що буде не на користь, а на шкоду і вам, і вашій громаді, і Церкві. Скидайте старе ярмо непотрібних забобонів і невластивих нам звичаїв. Прагніть того, аби принести на могили ваших рідних не стільки їжу та пиття і влаштувати там нікому не потрібне застілля, скільки – вашу щиру молитву, теплі спогади, вдячність і поважне християнське ставлення як до спочилих, так і одне до одного, до живих.

Нехай живе вічна пам’ять про тих, хто відійшов із земного життя, а наші молитви за упокій їхніх душ принесуть спочилим вічний спокій.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: незалежність смерть поминальні дні втрати церква православна церква Великдень 2023

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