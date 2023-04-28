Ракетний удар по Умані: кількість загиблих зросла до 19

Наразі оперативно-розшукові роботи тривають

Кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього ракетного удару російської армії по житловій багатоповерхівці в Умані Черкаської області зросла до 19 осіб. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Телеграмі.

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«Внаслідок ракетної атаки армії РФ по дев’ятиповерхівці загинули 19 людей, ще 18 – поранено, 9 з них знаходяться у лікарні», – ідеться в повідомленні.

Наразі оперативно-розшукові роботи тривають.

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Як повідомлялося, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Постраждало 18 людей (з них дев'ять госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей). Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.