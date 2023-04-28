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Ракетний удар по Умані: кількість загиблих зросла до 19

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Умані: кількість загиблих зросла до 19
28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети
фото: glavcom.ua

Наразі оперативно-розшукові роботи тривають

Кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього ракетного удару російської армії по житловій багатоповерхівці в Умані Черкаської області зросла до 19 осіб. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Телеграмі.

«Внаслідок ракетної атаки армії РФ по дев’ятиповерхівці загинули 19 людей, ще 18 – поранено, 9 з них знаходяться у лікарні», – ідеться в повідомленні.

Наразі оперативно-розшукові роботи тривають.

Як повідомлялося, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Постраждало 18 людей (з них дев'ять госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей). Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

Теги: росія війна обстріл смерть Умань

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