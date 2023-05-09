Європа з Україною: біля будівлі Єврокомісії підняли український стяг (відео)

У Брюсселі, біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України

У Брюсселі, біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України. Відео з українським прапором поруч зі стягами ЄС опубліковано на офіційній сторінці Єврокомісії у Twitter.

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🇺🇦🇪🇺 Unshakeable unity and solidarity in support of Ukraine.



Europe was there for Ukraine when Russia launched its full-scale invasion in February 2022.



We are still there today. And we will be there for as long as it takes.#StandWithUkraine #EuropeDay pic.twitter.com/hSVro8GNNO — European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023

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«Непохитна єдність і солідарність на підтримку України. Європа була поруч з Україною, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Ми там і сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки потрібно», — йдеться в дописі Європейської комісії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, у День Європи, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка завітала з оголошеним візитом до Києва.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні День Європи, який буде відзначатися щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.