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Європа з Україною: біля будівлі Єврокомісії підняли український стяг (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європа з Україною: біля будівлі Єврокомісії підняли український стяг (відео)
Єврокомісія: «Непохитна єдність і солідарність на підтримку України»
фото з відкритих джерел

У Брюсселі, біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України

У Брюсселі, біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України. Відео з українським прапором поруч зі стягами ЄС опубліковано на офіційній сторінці Єврокомісії у Twitter.

«Непохитна єдність і солідарність на підтримку України. Європа була поруч з Україною, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Ми там і сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки потрібно», — йдеться в дописі Європейської комісії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, у День Європи, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка завітала з оголошеним візитом до Києва.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні День Європи, який буде відзначатися щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу. 

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Теги: прапор України Україна День Європи Європа Єврокомісія

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