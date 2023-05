Європа з Україною: біля будівлі Єврокомісії підняли український стяг (відео)

У Брюсселі, біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України. Відео з українським прапором поруч зі стягами ЄС опубліковано на офіційній сторінці Єврокомісії у Twitter.

🇺🇦🇪🇺 Unshakeable unity and solidarity in support of Ukraine.



Europe was there for Ukraine when Russia launched its full-scale invasion in February 2022.



We are still there today. And we will be there for as long as it takes.#StandWithUkraine #EuropeDay pic.twitter.com/hSVro8GNNO