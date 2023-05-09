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Глава Єврокомісії у Києві, США оголосили новий пакет допомоги Україні. Головне за 9 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Глава Єврокомісії у Києві, США оголосили новий пакет допомоги Україні. Головне за 9 травня
фото:ukranews.com

Зеленський висловив подяку голові Єврокомісії і сказав, що також обговорив із нею питання закупівлі та постачання боєприпасів, а також євроінтеграцію України

Про що говорили Зеленський та Урсула фон дер Ляєн, США оголосили новий пакет допомоги на $1,2 млрд, МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві, окупанти вдарили по Куп’янську. Ці та інші події 9 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Глава Єврокомісії у День Європи приїхала до Києва

Сьогодні, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з оголошеним візитом до Києва, щоб відзначити День Європи. Про це фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter.

Членство в ЄС і боєприпаси: про що говорили Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула в нашу країну з візитом. Сторони встигли обговорити  постачання Києву мільйона артилерійських снарядів. Про це він розповів на спільній прес-конференції, уточнили у прес-службі українського лідера.

США оголосили новий пакет допомоги на $1,2 млрд: що отримає Україна

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. Про це йдеться на сайті міноборони США. Пакет включатиме додаткові засоби ППО, ракети та радари до них, обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО в українську систему, а також 155-мм снаряди.

Допомога надається в рамках програми USAI. Це означає, що за вищевказану суму США замовляють і закуповують обладнання і озброєння у виробників, тому Україна все це отримає не одразу.

День Європи. Як світ долає чотири головні проблеми, які спричинив Путін

Сьогодні, 9 травня, Україна вперше разом із Європейським союзом відзначає День Європи. Втім, зараз у Європи є більш нагальні проблеми, аніж велике святкування. Приміром, йдеться про прискорення військової підтримки Україні, продовження санкцій для країни-агресора Росії та вирішення питань енергопостачання, плюс протидія високій інфляції, яка з кожним роком все дужче поглинає Європу, а на додачу вирішення питань корупції та нелегальної міграції.

День Європи. Навіщо українцям членство у ЄС?

Бути членом європейської родини – цю рішучу позицію українці чітко продемонстрували ще у кінці 2013 року, під час Революції гідності коли скинули владу проросійського президента Віктора Януковича. Але навіщо українцям Євросоюз, які ж можливості він відкриває перед Україною та її громадянами?

МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві

Україна розцінює участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану в так званому «параді перемоги», що пройшов у Москві, аморальним і недружнім вчинком. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

Білі плями Другої світової. Чому Росія напала на Україну

8 травня в Україні, як і у більшості країн цивілізованого світу, відзначається День пам’яті та примирення. А от 9 травня – День перемоги над фашизмом. Дискусія, чи відзначати українцям 9 травня як День перемоги, особливо після того, на що перетворила цей день Росія, точаться як мінімум з 2014 року.

Окупанти вдарили по Куп’янську: є постраждалі

Російські терористи атакували Куп’янськ на Харківщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов. «Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків. На жаль, є поранені», – йдеться в повідомленні.За попередньою інформацією, постраждали троє людей – дві жінки та чоловік.

Туреччина повідомила про розблокування роботи зернового коридору

Робота зернового коридору, через який на світовий ринок поставляється сільськогосподарська продукція з  України була відновлена. Про це повідомляє турецький телеканал TRT Haber з посиланням на джерело в Міноборони Туреччини.

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще три ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Теги: День Європи Міноборони Генштаб ринок радари українці Володимир Зеленський Україна боєприпаси чоловік інфраструктура озброєння Олег Синєгубов ворог переговори росія

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