Євросоюз готує додаткові санкції проти російського ВПК після нових атак на Україну

Каллас викличе посла Росії при ЄС у зв’язку з ударами по Слов’янську і Київщині

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас засудила чергову хвилю російських обстрілів Києва та інших регіонів України, передає «Главком».

За її словами, цілеспрямовані удари військово-політичного керівництва РФ по мирних містах покликані спричинити цивільні жертви свідомо, а не випадково.

«Удар по почесному консульстві Латвії у Слов’янську підкреслює повне нехтування Москвою міжнародним правом. Латвія має нашу повну підтримку», – наголосила Каллас.

У відповідь на сьогоднішні обстріли Європейський Союз ухвалює рішення викликати посла Росії при ЄС. Крім того, Кая Каллас повідомила про намір запропонувати додаткові санкційні списки, спрямовані безпосередньо проти російського військово-промислового комплексу, щоб обмежити спроможність РФ продовжувати ведення війни.

«У відповідь ми викличемо посла Росії при ЄС у зв’язку з сьогоднішніми ударами, і я запропоную внести до списку санкцій нові об’єкти, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом», – розповіла вона.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ уточнили інформацію про російський ракетний удар по Київщині та результати роботи протиповітряної оборони.

За даними військових, близько 11:30 російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», запущеними з північного напрямку.

Зауважимо, у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Наслідки ворожої атаки на Київщині підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці влучання триває рятувальна операція.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

До слова, Генштаб ЗСУ наголосив, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України.

Також повідомлялося, що росіяни зранку в п'ятницю завдали авіаударів по Слов'янську. Внаслідок влучання авіабомб загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро дістали поранення. Були пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.