Пропагандист Губернієв звинуватив керівника світового біатлону у русофобії

Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС

Російських біатлоністів відсторонено від змагань на міжнародній арені з 2022 року

Підсанкційний пропагандист Дмитро Губернієв відреагував на слова президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Олле Даліна, який заявив, що сподівається на швидке вирішення ситуації щодо повернення російських біатлоністів на міжнародні змагання. Про це інформує «Главком».

«Це називається «гарна міна за поганої гри». Він палець об палець не вдарив, щоби нас повернули. Він намагається зберегти обличчя. Тому Олле зі своїми посіпаками – русофоби. Нічого хорошого від них чекати не доводиться», – заявив Губернієв.

Російських біатлоністів відсторонено від змагань на міжнародній арені з 2022 року.

Як повідомлялося, Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.