Китай розкрив власний план завершення війни Росії та України

Хань Чжен заявив конструктивну роль Китаю у пошуку миру в Україні

Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи для врегулювання конфлікту

Заступник голови Китайської Народної Республіки Хань Чжен заявив, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання російсько-українського конфлікту шляхом діалогу та переговорів. Про це Хань Чжен сказав під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

«Стосовно України голова КНР Сі Цзіньпін сформулював чотири принципи задля запобігання ескалації та відновлення миру. Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту», – сказав Хань.

Сі Цзіньпін у квітні 2024 року запропонував чотири принципи для врегулювання в Україні, що включають пріоритет миру та стабільності, охолодження ситуації, утримання від ескалації протистояння, створення умов для діалогу.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін запросив президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Трамп погодився на запрошення.

Напередодні Трамп і Сі провели переговори у Білому домі. За даними китайської сторони, лідери обговорили, зокрема, війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові.

Президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «дуже продуктивною», однак не розкрив деталей можливих домовленостей. За його словами, після переговорів на США та Китай чекають «величезні речі».