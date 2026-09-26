Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай розкрив власний план завершення війни Росії та України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Китай розкрив власний план завершення війни Росії та України
Хань Чжен заявив конструктивну роль Китаю у пошуку миру в Україні
фото з відкритих джерел

Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи для врегулювання конфлікту

Заступник голови Китайської Народної Республіки Хань Чжен заявив, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання російсько-українського конфлікту шляхом діалогу та переговорів. Про це Хань Чжен сказав під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

«Стосовно України голова КНР Сі Цзіньпін сформулював чотири принципи задля запобігання ескалації та відновлення миру. Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту», – сказав Хань.

Сі Цзіньпін у квітні 2024 року запропонував чотири принципи для врегулювання в Україні, що включають пріоритет миру та стабільності, охолодження ситуації, утримання від ескалації протистояння, створення умов для діалогу.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін запросив президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Трамп погодився на запрошення.

Напередодні Трамп і Сі провели переговори у Білому домі. За даними китайської сторони, лідери обговорили, зокрема, війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові.

Президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «дуже продуктивною», однак не розкрив деталей можливих домовленостей. За його словами, після переговорів на США та Китай чекають «величезні речі».

Читайте також:

Теги: росія війна Китай Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 вересня, 00:00
Новий проєкт з'являється на тлі подальшої мілітаризації шкільної програми на тимчасово окупованих територіях
Росія почала писати підручник з історії України: до чого тут «українізм»
27 серпня, 00:38
У регіони вже направили 3 305 генераторів, 257 трансформаторів та 190 одиниць іншого енергетичного обладнання
Україна отримала понад 4,7 тис. одиниць енергообладнання з початку року
7 вересня, 14:06
Пошкоджено торговельні павільйони
Атака на ринок у передмісті Одеси: кількість постраждалих зросла (оновлено)
8 вересня, 10:01
Національний банк оновив офіційний курс валют на 9 вересня 2026 року
Курс валют 9 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
9 вересня, 09:26
Окремо президенти обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи
«Спільний ворог у нас один»: Зеленський зустрівся з Туском
18 вересня, 17:44
Зеленський анонсував зміни у протиповітряному захисті після доповіді розвідки
Українська розвідка з’ясувала пріоритетні цілі Росії для нових ударів
15 вересня, 16:19
Директор ЦРУ Джон Реткліфф застеріг Росію від ескалації
Візит директора ЦРУ до Москви. Путін проігнорував застереження та шокував Вашингтон
16 вересня, 19:08
Під час переговорів сторони також обговорили виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами
МВФ допоможе Україні забезпечити фінансову стійкість наступного року – Зеленський
22 вересня, 21:40

Політика

Китай розкрив власний план завершення війни Росії та України
Китай розкрив власний план завершення війни Росії та України
Лавров та глава МЗС Німеччини зустрілися вперше від початку повномасштабної війни в Україні
Лавров та глава МЗС Німеччини зустрілися вперше від початку повномасштабної війни в Україні
У Франції через українські удари по Москві розгорівся скандал – Le Monde
У Франції через українські удари по Москві розгорівся скандал – Le Monde
Трамп благословляє Путіна на подальшу агресію – WSJ
Трамп благословляє Путіна на подальшу агресію – WSJ
Трамп розповів, чого хоче від Зеленського та Путіна
Трамп розповів, чого хоче від Зеленського та Путіна
Журналісти дісталися до ще однієї родинної таємниці Путіна
Журналісти дісталися до ще однієї родинної таємниці Путіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
67K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua