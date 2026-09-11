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Кремль розкрив одну з тем майбутньої розмови Путіна та Моді

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль розкрив одну з тем майбутньої розмови Путіна та Моді
Путін вирішив поговорити з Моді про війну проти України
фото: росЗМІ

Російський диктатор планує представити індійському прем'єру власну версію ситуації на фронті та порушити питання врегулювання війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді може порушити питання війни проти України та її можливого врегулювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, Путін під час зустрічей з іноземними лідерами використовує можливість, щоб представити їм російське бачення ситуації на фронті.

«Як правило, Путін, коли є час, використовує такі зустрічі для того, щоб поінформувати своїх співрозмовників про те, що насправді відбувається на землі», – сказав він.

Нагадаємо, 12-13 вересня у Нью-Делі відбудеться саміт БРІКС. Одним із головних випробувань для єдності об'єднання стане війна Росії проти України, оскільки позиції його учасників щодо Москви та відносин із Заходом суттєво відрізняються.

Путін уже прибув до Індії. Це його перший особистий візит на саміт БРІКС за межами Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Індія продовжує співпрацювати з Росією в енергетичній та оборонній сферах, але водночас розвиває стратегічні відносини зі Сполученими Штатами. Нью-Делі щодо російсько-української війни закликає до діалогу та дипломатичного врегулювання.

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Теги: росія путін Індія Нарендра Моді

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