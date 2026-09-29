Кремль стверджує, що заяви Естонії нібито є необдуманими

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав звинувачення Естонії на адресу Росії щодо організації підпалу військового об’єкта безпідставними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Подібні заяви є безпідставними, необдуманими, абсолютно не відображають реальність і не містять жодної аргументації. Відповідно, серйозно ставитися до таких заяв ми не можемо. І не будемо», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна звинуватив Росію в організації підпалу будівлі оборонної компанії Milrem Robotics у Таллінні. 29 вересня до МЗС Естонії викликали тимчасового повіреного у справах Росії Ленара Салімулліна.

Зауважимо, що пожежа сталася вночі 15 серпня. Підприємство виробляє безпілотні наземні системи та постачає продукцію Україні.

Генеральний директор Департаменту охоронної поліції Естонії Марго Паллосон підкреслив необхідність бути готовими до невійськових загроз та провокацій з боку Кремля, назвавши Росію довгостроковою екзистенційною загрозою.