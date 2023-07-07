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«Успіх буде, але пізніше». Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Успіх буде, але пізніше». Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ
Буданов: Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов порівняв українську операцію із багатомісячною спробою Росії захопити Бахмут

Великий контрнаступ, який Збройні сили України розпочали минулого місяця проти російських окупаційних сил, буде успішним. Про це в інтерв'ю Reuters заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, продовжується. Успіх буде, але пізніше», – сказав він.

Буданов порівняв українську операцію із багатомісячною спробою Росії захопити Бахмут.

«Хочу нагадати вам цю відому історію з Бахмутом. Росіяни атакували його більше 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу», – заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про «повільний» контрнаступ, оскільки кожен метр дається нашим захисникам кров'ю. За словами Залужного, Сили оборони щодня просуваються вперед − навіть якщо це лише 500 метрів. Щоб український контрнаступ просувався швидше, сказав Залужний, потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.

До слова, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ «іде за планом».

Теги: контрнаступ ЗСУ Кирило Буданов

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