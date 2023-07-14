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Нацгвардія назвала напрямок, на якому воїни готуються до контрнаступу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацгвардія назвала напрямок, на якому воїни готуються до контрнаступу
Артилеристи Нацгвардії продовжують працювати на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках
фото ілюстративне

Українські воїни продовжують здійснювати тиск на противника

Сили оборони готуються до наступальних дій на Херсонському напрямку. Захисники ведуть розвідку та б'ють по тилах противника. Про це повідомив представник Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

«На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують здійснювати тиск на противника, ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій», – розповів він.

За словами полковника, українські розвідники за останній період виявили 393 цілі ворога. У співпраці з підрозділами ЗСУ та СБУ частина цілей була знищена.

Артилеристи Нацгвардії продовжують працювати на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському. Їм вдалося виконати 570 вогневих задач, знешкодити понад 50 окупантів, з яких 14 – ліквідовані.

Також нацгвардійці знищили два склади росіян, де зберігали боєкомплекти до артилерії.

Нагадаємо, триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів. 

Теги: контрнаступ ЗСУ війна Нацгвардія

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