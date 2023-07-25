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Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
Бундесвер вважає, що Україна даремно атакує окупантів малими силами
фото: Reuters

У таємному документі німецькі офіцери коментують дії українців на фронті, і висувають серйозні звинувачення

Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки. У розпорядженні видання Bild опинився внутрішній документ Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), в якому міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички.

Йдеться про те, що початку року в Європі навчили та спорядили не менше дев'яти ударних бригад, а це приблизно 20 тис. осіб. У міноборони ФРН вважають, що Україна даремно дробить їх та атакує малими силами.

«Військові частини часом дробляться так дрібно, що хоч кожна військова частина щось робить, але загальне керівництво не проглядається», – йдеться у документі.

На думку німецьких військових, це збільшує «ризик вогню по своїх», а «у напряку головного удару не вистачає маневрених підрозділів, щоб активно рухатись чи встановити вогневу перевагу». Помилки, які виявило німецьке військове командування, можуть також бути причиною зволікання із активним контрнаступом українських військ.

Німецькі фахівці також вважають, що українські солдати із бойовим досвідом гірше засвоюють західну тактику, ніж новобранці. «Бойовий досвід» не означає, «що солдат є хорошим командиром у бою», йдеться у документі. Молоді курсанти краще розуміють «принципи застосування в бою вогню та руху», але після повернення в Україну стикаються з тим, що їхні командири не дотримуються цих західних принципів.

У секретному документі Бундесверу, який є у розпорядженні «Bild», йдеться: «На відповідному рівні управлінський персонал іноді демонструє значні недоліки в лідерстві та застосуванні процесів управління, що іноді призводить до неправильних і небезпечних рішень».

Військовий аналітик Bild Юліан Репке пише, що «Бундесвер вперше розкритикував українську армію», і нагадує, що часом навчені на Заході бригади ЗСУ дробляться до підрозділів по 10-30 солдатів. А українська «бойова доктрина та офіцери протидіють тому, чому навчають на Заході, і таким чином упускають  свою перевагу».

Нагадаємо, Німеччина незабаром передасть Україні нові зенітні снаряди.  Нові зенітні ракетні комплекси для самохідних установок Gepard, які відіграють ключову роль у знищенні російських дронів, незабаром будуть передані передовим частинам Збройних Сил України. Про це повідомляє Bild.

Згідно з повідомленням видання, компанія Rheinmetall вирішила проблему гострої нестачі боєприпасів шляхом встановлення нової виробничої лінії на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) всього за кілька місяців, що є великим досягненням, оскільки зазвичай такі процеси займають роки.

Загалом оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35-мм для Gepard. Але цього року буде направлено лише 40 тисяч штук. ︎

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Теги: окупанти ЗСУ Німеччина війна

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