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Туск після виборів попросив парламент висловити довіру уряду: названо дату голосування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Туск після виборів попросив парламент висловити довіру уряду: названо дату голосування
Туск назвав це першим випробуванням для уряду при новому президентові
фото: facebook.com/donaldtusk

Туск звернувся до громадян після виборів, на яких його однопартієць Тшасковський поступився Навроцькому

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що голосування щодо вотуму довіри Раді Міністрів відбудеться 11 червня. Як передає «Главком», про це повідомляє медіа RMF24.

Туск назвав це першим випробуванням для уряду при новому президентові, і воно, за його словами, вимагає «єдності та мужності» від усієї Коаліції 15 жовтня. Посадовець пояснив, що хоче, аби «всі побачили, включно з нашими опонентами – в країні й за кордоном – що ми готові до цієї ситуації, розуміємо важливість моменту, але не маємо наміру відступати ані на крок». 

Раніше маршалок Сейму Шимон Голувня запропонував прем’єру розглянути питання про вотум довіри 10 червня. Однак виявилося, що у вівторок сесійна зала буде зайнята: запланована зустріч представників Єврокомісії з парламентарями. Голувня додав, що найближчим часом, імовірно, в четвер, мають зустрітися лідери коаліції. 

Дональд Туск зауважив, що наслідком вотуму довіри буде також оцінка роботи уряду й окремих міністерств Польщі. Цьому буде присвячений липень, пише RMF24.

«(Буде) І підготовка до всього наступного року, питання бюджету тощо, і оцінка того, що вдалося зробити, чого не вдалося, хто за що відповідає. Але, як кажуть класики, тим, хто добре працює, нема чого боятися», – додав голова уряду.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%. 

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

Як відомо, перший тур виборів президента в Польщі відбувся 18 травня. Чинний глава держави Анджей Дуда не балотувався, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів.

Раніше ми писали, що Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS). 

До слова, переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує гідно представляти країну на міжнародній арені та зосередиться на питаннях, які є важливими для громадян.

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Теги: Дональд Туск Польща

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