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Єврокомісія гальмувала торгову угоду з Україною через вибори в Польщі та Румунії – DGP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Єврокомісія гальмувала торгову угоду з Україною через вибори в Польщі та Румунії – DGP
Європейські посадовці хвилювалися, що нова угода з Україною спричинить хвилю протестів
фото: AP

Нова угода з Україною має бути готова до кінця липня 2025 року

Європейська комісія спеціально затримувала роботу над новою довгостроковою торговельною угодою з Україною, аби не спровокувати протести фермерів, які могли б вплинути на результати президентських виборів у Польщі та Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Українське сільське господарство є вкрай чутливим питанням для Польщі. Польські фермери бояться конкуренції з боку дешевих українських продуктів, особливо через географічну близькість та цінові диспропорції. У 2024 році дефіцит торгового балансу Польщі з Україною в агропродовольчій сфері становив 600 млн євро.

Як зазначають журналісти з посиланням на джерела, Єврокомісія свідомо затягувала роботу над новою угодою, щоб не оприлюднювати пропозиції, які пішли б на користь українським виробникам. Зокрема, були побоювання, що потенційні протести фермерів в обох країнах можуть суттєво підірвати президентські шанси проєвропейського Рафала Тшасковського та проєвропейського Нікушора Дана.

Нагадаємо, у червні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення ЄС тимчасово скасував мита та квоти на українські сільськогосподарські товари, щоб допомогти Україні компенсувати підвищені витрати на експорт через загрозу традиційним морським торговим шляхам в Чорному морі. Пільги закінчилися 6 червня 2025 року.

Єврокомісар з сільського господарства Крістоф Гансен казав, що нові квоти будуть встановлені «десь посередині» між поточними рівнями та тимчасовими пільгами, що діяли останні три роки. Угода має бути готова до кінця липня 2025 року і, за прогнозами експертів, буде більш вигідною для України, ніж поточні обмеження.

Нагадаємо, скасування безмитної торгівлі України з ЄС може мати «справді руйнівні» наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США. У 2024 році Європейський Союз схвалив «торговельний безвіз» для України. Так, Київ рік зміг торгувати з ЄС без квот і мит.

Як повідомлялося, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. Тим часом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

Раніше Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це ще один крок до глибшої економічної інтеграції з Європою.

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Теги: Польща Румунія Єврокомісія

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