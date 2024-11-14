Польща пояснила, за яких умов може передати Україні ескадрилью МіГ-29

За словами Дуди, головна умова для передачі винищувачів Україні – це гарантії захисту неба Польщі з боку союзників

Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Проте НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Polsat News.

Питання передачі радянських літаків МіГ-29 Дуда обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте. Польський президент наголосив, що головна умова для передачі винищувачів Україні – це гарантії захисту неба Польщі з боку союзників.

«У нас ще є одна ескадрилья МіГів, є рішення щодо цього. Зараз ми використовуємо літаки МіГ-29, які виконують наші місії. Якщо ми їх передамо Україні, то є одна принципова умова, а саме – наше небо має бути захищене», – заявив він.

За словами президента країни, Польща щодня надає допомогу Україні, оскільки країна є транзитним хабом. За його словами, якби не польська інфраструктура, то Україна була б у «надзвичайно складній ситуації».

Нагадаємо, Польща готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки.

Раніше польський президент Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.

До слова, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща передала Україні понад 300 танків Т-72, PT-91, згодом також Leopard 2. Крім того, Польща передала Києву польські самохідні артилерійські установки Krab, частину літаків МіГ-29 та інше озброєння. Загалом, Варшава передала Києву не менше 45 пакетів військової допомоги на загальну суму понад $4 млрд.