Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща пояснила, за яких умов може передати Україні ескадрилью МіГ-29

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польща пояснила, за яких умов може передати Україні ескадрилью МіГ-29
Польща має в наявності одну ескадрилью МіГ-29
фото з відкритих джерел

За словами Дуди, головна умова для передачі винищувачів Україні – це гарантії захисту неба Польщі з боку союзників

Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Проте НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Polsat News.

Питання передачі радянських літаків МіГ-29 Дуда обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте. Польський президент наголосив, що головна умова для передачі винищувачів Україні – це гарантії захисту неба Польщі з боку союзників.

«У нас ще є одна ескадрилья МіГів, є рішення щодо цього. Зараз ми використовуємо літаки МіГ-29, які виконують наші місії. Якщо ми їх передамо Україні, то є одна принципова умова, а саме – наше небо має бути захищене», – заявив він.

За словами президента країни, Польща щодня надає допомогу Україні, оскільки країна є транзитним хабом. За його словами, якби не польська інфраструктура, то Україна була б у «надзвичайно складній ситуації».

Нагадаємо, Польща готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки.

Раніше польський президент Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.

До слова, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща передала Україні понад 300 танків Т-72, PT-91, згодом також Leopard 2. Крім того, Польща передала Києву польські самохідні артилерійські установки Krab, частину літаків МіГ-29 та інше озброєння. Загалом, Варшава передала Києву не менше 45 пакетів військової допомоги на загальну суму понад $4 млрд.

Читайте також:

Теги: винищувач Польща Анджей Дуда військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сікорський: «Американський народ ухвалив рішення, яке ми поважаємо»
«Європа має терміново взяти відповідальність». Глава МЗС Польщі прокоментував перемогу Трампа
6 листопада, 17:32
Бойовий модуль «Таврія» – це дистанційно керована турель
Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль «Таврія»
2 листопада, 13:59
Польща організує саміт ЄС, коли почне головувати в союзі
Саміт ЄС відбудеться під час головування Польщі у першому півріччі 2025 року
1 листопада, 04:21
У Польщі зростає кількість противників прийому українських біженців
Скільки поляків виступають проти прийому українських біженців: результати опитування
26 жовтня, 10:14
Триває 973-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
23 жовтня, 07:55
У Польщі є три генеральні консульства Росії
Польща закриває російське консульство в Познані
22 жовтня, 17:31
ЗСУ за добу знищили 48 дронів противника
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
18 жовтня, 08:11
Наразі переговори між «Укрзалізницею» (УЗ) та PKP Intercity тривають
Поїздом до Польщі. На маршруті Рава-Руська – Варшава зʼявиться новий перевізник
17 жовтня, 17:28
Основні новини за ніч 15 жовтня
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
15 жовтня, 07:00

Політика

Польща пояснила, за яких умов може передати Україні ескадрилью МіГ-29
Польща пояснила, за яких умов може передати Україні ескадрилью МіГ-29
Прокуратура Парижа вимагає для Марін Ле Пен п’ять років ув’язнення
Прокуратура Парижа вимагає для Марін Ле Пен п’ять років ув’язнення
Дуда пояснив, чому Росія не зможе зруйнувати Україну за правління Трампа
Дуда пояснив, чому Росія не зможе зруйнувати Україну за правління Трампа
Стало відомо, що змусило Південну Корею переглянути плани на постачання зброї Україні
Стало відомо, що змусило Південну Корею переглянути плани на постачання зброї Україні
Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля
Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля
Трамп обрав нового держсекретаря США
Трамп обрав нового держсекретаря США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
43K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
26K
Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)
7270
Відмивання коштів «Привату». У справі Коломойського новий поворот
6348
Арештований нардеп Тищенко пояснив, чому ходить по Києву (відео)

Новини

На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29
Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
Сьогодні, 03:50
«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
Сьогодні, 01:37
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua