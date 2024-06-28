Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову

Генштаб Бельгії: країна поставить Україні F-16 у строк, якщо отримає F-35 від США

Бельгія поставить Україні американські винищувачі F-16 до кінця року, якщо Сполучені Штати нададуть їй сучасніші літаки F-35. Про це заявив в інтерв'ю газеті Le Soir начальник генштабу країни Мішель Хофман. З його слів, на передачу техніки Києву також впливає наявність критично важливих запчастин.

«Два фактори впливають на постачання (винищувачів F-16 – «Главком»): наявність критично важливих запчастин, які забезпечать оперативну готовність F-16, а також графік постачання F-35», – заявив Хофман.

Начальник Генштабу Бельгії додав, що прибуття першого літака F-35 до країни очікується не раніше, ніж літо наступного року. Хофман також нагадав, що Брюссель уже зробив внесок у створення українського потенціалу щодо застосування F-16. Так, країна направила до Данії своїх інструкторів та технічних фахівців.

До слова, три десятки винищувачів F-16, які Бельгія передасть Україні, можна буде використовувати тільки на українській території. Про це заявив очільник уряду Бельгії Александр Де Кроо.За словами прем'єра, те саме обмеження стосуватиметься й іншого озброєння, яке бельгійська сторона надаватиме у межах безпекової угоди.

Нагадаємо, Бельгія та Україна підписали 28 травня у Брюсселі безпекову угоду на 10 років, яка передбачає виділення до 1 млрд євро для військових поставок цього року та передачу Києву 30 бельгійських літаків F-16 до 2028 року, а також активізацію зусиль з тренування військових ЗСУ.Угода гарантує Бельгії своєчасну безпекову допомогу, сучасну бронетехніку, техніку для задоволення потреб Військово-повітряних сил і ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції артилерійських боєприпасів і військову підготовку.