Бельгія зобов'язується передати Україні 30 винищувачів F-16
Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для винищувачів
Бельгія готова надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року. Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, повідомляє на RTL.
Лахбіб зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені в Україну «до кінця року». За її словами, це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія.
Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.
За словами міністра, ця підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, сповненого рішучості, за її словами, відсунути кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.
F-16 для України
Минулого року Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. Передача літаків відбуватиметься поступово. За словами президента Володимира Зеленського, загалом Україні потрібно понад 100 літаків, щоб досягти паритету сил у повітрі.
Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Бельгію з офіційним візитом.
Йтиметься про військову підтримку Бельгією України та підписання двосторонньої угоди про безпеку.
Планується, що Зеленський зустрінеться з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером. Президент має отримати інформацію щодо винищувачів F-16.
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