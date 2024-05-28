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Бельгія зобов'язується передати Україні 30 винищувачів F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бельгія зобов'язується передати Україні 30 винищувачів F-16
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для винищувачів

Бельгія готова надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року. Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, повідомляє на RTL.

Лахбіб зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені в Україну «до кінця року».  За її словами, це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія.

Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.

За словами міністра, ця підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, сповненого рішучості, за її словами, відсунути кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.
F-16 для України
Минулого року Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. Передача літаків відбуватиметься поступово. За словами президента Володимира Зеленського, загалом Україні потрібно понад 100 літаків, щоб досягти паритету сил у повітрі.

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Бельгію з офіційним візитом.

Йтиметься про військову підтримку Бельгією України та підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Планується, що Зеленський зустрінеться з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером. Президент має отримати інформацію щодо винищувачів F-16. 

Читайте також: Посол України у Румунії: База для тренувань українських пілотів на F-16 вже практично готова 
Теги: Бельгія винищувач

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