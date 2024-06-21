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Участь НАТО у захисті України: Орбан зробив нову заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Участь НАТО у захисті України: Орбан зробив нову заяву
Орбан переконує, що Росію можна перемогти ціною сотень тисяч життів, але питання полягає в тому, чи стане Україна країною НАТО
фото: з відкритих джерел

Віктор Орбан: «Є мінімальна мета, яку ми можемо досягти: у нас є угода з генеральним секретарем НАТО»

Країни НАТО мають намір провести військову місію в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіо Kossuth, передає місцеве ЗМІ Portfolio.

За його словами, в Угорщини є угода з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Будапешт не братиме участі в місії Альянсу в Україні.

«Є мінімальна мета, яку ми можемо досягти: у нас є угода з генеральним секретарем НАТО. НАТО матиме військову місію в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі. Ми досягли угоди не тільки з генеральним секретарем, який йде, а й з генеральним секретарем НАТО, який приходить. Ніхто з НАТО не буде чинити тиск на Угорщину», – зазначив Орбан.

Прем'єр Угорщини уточнив, що російський диктатор Володимир Путін напав на Україну, порушуючи всі принципи міжнародного права, і Захід бачить у цьому можливість послабити Росію.

Він переконаний, що Росію можна перемогти ціною сотень тисяч життів, але питання полягає в тому, чи стане Україна країною НАТО.

«Захід хоче перемогти, але я думаю, що це безнадійно. Навіть якщо це вдасться, ціна буде настільки висока, що воно того не варте. Сотні тисяч українців і росіян загинули, майже мільйон дітей залишилися без батьків або не можуть працювати. Ціле покоління опиниться в безвихідній ситуації», – додав глава уряду Угорщини.

За даними видання, НАТО не готується до військової місії в Україні в прямому сенсі цього слова, але військовий альянс поглиблюватиме співпрацю між країнами-членами в координації підтримки та навчання для України. Участь у такій співпраці є добровільною і не накладає на Угорщину жодних зобов'язань, тому Будапешту не потрібні спеціальні гарантії, щоб відмовитися від участі. 

Раніше повідомлялося, що Угорщина не хоче брати участь у місії НАТО в Україні, яка передбачає координацію постачання озброєнь та підготовку військовослужбовців для української армії

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Теги: НАТО Віктор Орбан Україна росія війна

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