Боєць фрі-файту та головний герой кліпу гурту «Тартак». Згадаймо Юрія Саманюка

Під час повномасштабної війни Юрій воював проти окупантів спочатку у лавах Української добровольчої армії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Саманюка.

Командир групи «Оріль» Юрій Саманюк, позивний Тринадцятий, загинув 25 червня 2023 року в бою з окупантами біля села Мала Токмачка Запорізької області. Воїну назавжди 36. Про смерть знаного військовослужбовця 25 червня 2023 року повідомили його побратими і товариші, зокрема пресофіцерка 93 омбр Ірина Рибакова.

Юрій родом із селища Ворохта Івано-Франківської області.

Вивчав економіку в Львівській комерційній академії, навчався у Львівському державному університеті фізичної культури.

Був тренером з рукопашного бою, виготовляв меблі. Займався фрі-файтом ((від англ. free-fight, «вільний бій» – бойове мистецтво, український варіант контактних єдиноборств – «Главком») та рукопаш-гопаком, брав участь у міжнародних змаганнях.

Юрій Саманюк у бойовому гопаку. Ворохта, 2007 рік. фото: Іванка Сьолковська

Юрій захоплювався туризмом фото: Yuriy Samanyuk, Facebook

Також займався спортивним туризмом, грав на народних музичних інструментах, волонтерив у таборах для дітей-сиріт. Знімався у кліпах українських музикантів. Юрій Саманюк зіграв головну роль в кліпі гурту Тартак «Дж...Ангел».

Очолював Івано-Франківський обласний осередок Всеукраїнської федерації фрі-файту, контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв. Брав участь у Революції Гідності.

«У 2014 році Юрко якийсь час долучився до двіжухи Правого сектору на війні. Глибоко переживав загибель друзів Ореста Квача, Опасного, Грізлі (хлопці стали символами і життєвими орієнтирами для Юрка). Після народження доці – Меланки, Юрко закінчив будівництво власного будинку під Києвом – у Мотижині.

Юрчик був дуже вправним і творчим майстром по дереву. Якось зробив величезний годинник. І ми кожен раз розказували друзям, що годинник – це інсталяція, бо для заміни батарейки треба чекати на столярну бригаду. Вже не дочекаємося. Юрко, на цьому годиннику «Fortstudo» – це про тебе.

Юра кайфував від подорожей з друзями в гори, шукав кожної нагоди. Юра перед війною вдруге зустрів своє кохання. З початком повномасштабної війни долучився до оборони Києва в складі роти «Барса». Дуже тішився, що ми встигли його забрати з Мотижина за пару годин до того, як його захопили. Тоді заїхали в Михайлівський собор бусом і на легковій нас було 12, Юрчика з його речами ледве втиснули в авто. Від того, по приколу, на шикуванні в Михайлівському записали його позивний «13-й»… Юра мав свій шарм і реально був душею компанії, мав величезний авторитет у побратимів», – написав про загиблого друга Віталій Коломієць.

Під час повномасштабної війни Юрій воював проти окупантів спочатку у лавах Української добровольчої армії, а згодом став бійцем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» ЗСУ. Входив у склад окремої мобільної групи вогневого ураження, командиром якої був військовий із позивним Оріль. Коли він загинув, Юрій очолив цю групу і назвав її на честь полеглого товариша. За час служби він брав участь у боях за Київську, Харківську, Донецьку і Запорізьку області.

«Сьогодні гіркий день. Вся стрічка забита новиною про загибель хорошої людини, Воїна, спортсмена, батька, хлопця, що мав золоті руки… Юрій Саманюк пройшов [з боями] Київщину, був на Харківщині, Бахмут, загинув при звільненні Запорізької області. Юрко у свій час був одним з провідних спортсменів нашої Федерації, майстром спорту, був членом збірної. Він та такі, як він, хлопці піднімали фрі-файт, популяризували його, показуючи гідний приклад юним спортсменам. Всі спортсмени, тренери, судді, вся Федерація памʼятає тебе!», – написав у Facebook Михайло Росохатий.

Юрій Саманюк фото з відкритих джерел

«Юрчику, коханий, – назавжди в моєму серці. Коли мене запитували – як ти тримаєшся під час війни, будучи дружиною військового – я знала, що тримаюся завдяки тобі! Ти завжди знаходив потрібні слова, тримав мене своїм станом. Я бачила твою мужність і ставала мужньою та сильною. Ти допомагав мені триматися весь цей час. І вчив радіти життю у будь-яких умовах. Сам любив життя і людей. Твої доброта і світло були та залишаються безмежні. Низький уклін, мій чоловіче, повага до твого шляху. Вдячність, що ти був найбільшим подарунком мого життя. Я відчувала, що сам Боженька любить мене через тебе. У мене залишається любов до тебе, наше кохання, як Дар, що назавжди зі мною», – написала дружина воїна Галина Данченко.

Юрій Саманюк і його дружина, Галина Данченко фото: Галина Данченко, Facebook

28 червня 2023 року з Юрієм попрощалися в Києві під пісню «Вірю» гурту «Архангел», як він того і хотів. Поховали воїна у рідному селищі.

У захисника залишилися батько, сестра, дружина і двоє дітей.

Під час повномасштабної війни Юрій воював проти окупантів спочатку в лавах Української добровольчої армії, а згодом став бійцем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» ЗСУ фото з відкритих джерел

Солдата Саманюка нагородили орденом «За мужність» III ступеня, відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест», відзнакою командування 93 ОМБр «Сталевий хрест» II ступеня.

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