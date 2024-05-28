Україна та Бельгія підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали угоду про гарантії безпеки

Володимир Зеленський: «Сьогодні в Брюсселі ми з прем'єр-міністром Александром де Кроо підписали двосторонню угоду про безпеку і довгострокову підтримку між Україною і Бельгією»

Сьогодні, 28 травня Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже 11 подібний договір для Києва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

«Сьогодні в Брюсселі ми з прем'єр-міністром Александром де Кроо підписали двосторонню угоду про безпеку і довгострокову підтримку між Україною і Бельгією», – повідомив він.

Документ включає в себе щонайменше 977 мільйонів євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

«Уперше в такій угоді вказується точна кількість винищувачів F-16 - 30, які будуть доставлені до України до 2028 року, причому перший із них прибуде вже цього року», – повідомив Зеленський.

Угода гарантує Бельгії своєчасну безпекову допомогу, сучасну бронетехніку, техніку для задоволення потреб ВПС і ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції артилерійських боєприпасів і військову підготовку.

Документ також передбачає оборонне промислове співробітництво, підтримку української формули миру, посилення санкцій проти Росії, компенсацію збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів і відновлення економіки.

Україна та Бельгія також поглиблять свою співпрацю в галузі розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС і НАТО.

«Я дякую прем'єр-міністру де Кроо, його уряду й усім бельгійцям за їхню непохитну та довготривалу підтримку України», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Бельгію з офіційним візитом.

Йтиметься про військову підтримку Бельгією України та підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Планується, що Зеленський зустрінеться з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером. Президент має отримати інформацію щодо винищувачів F-16.