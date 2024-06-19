Швеція дала доступ США до низки своїх військових об'єктів

Парламент Швеції схвалив оборонний договір із США, але питання із ядерною зброєю залишається відкритим





Парламент Швеції схвалив оборонний договір зі США, згідно з яким країна надасть доступ до своїх 17 військових об'єктів. Про це пише шведська газета Dagens Nyheter.

«Парламент підтримав угоду про оборонне співробітництво. 266 депутатів проголосували за, 37 – проти. 46 депутатів були відсутні», – йдеться у публікації.

Йдеться про угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, яку було укладено у грудні 2023 року. За цим договором, США отримують доступ до 17 військових об'єктів, що розташовані на всій території королівства.

Як зазначає видання, Ліва партія та Партія зелених критикували той факт, що угода не стосується питання ядерної зброї. Партія Зелених хоче, щоб шведське законодавство забороняло ядерну зброю. Однак міністр оборони Пол Йонсон підкреслює, що і в законопроєкті зазначено, що немає жодних підстав мати постійні бази США або ядерну зброю на території Швеції в мирний час. «Немає жодної країни, яка може змусити Швецію мати ядерну зброю на території Швеції», – каже міністр. Угода про нерозповсюдження ядерної зброї, яку підписали Швеція та США, все ще діє, наполягає він.

Утім не все так однозначно. «Угода однозначно не закриває двері для розміщення ядерної зброї на території Швеції», – повідомила Емма Бергінгер, представниця парламенту з питань оборонної політики.

Факти про оборонну угоду США та Швеції: ● Угода дає американським військовим можливість перебувати у Швеції протягом більш тривалого часу. Вони можуть навчатися тут і зберігати зброю, боєприпаси, транспортні засоби та іншу військову техніку (останнє - після дозволу уряду). ● Збройні сили США повинні підкорятися власним законам у Швеції. ● Очікується, що США інвестують гроші в будівлі чи інфраструктуру на одному чи кількох із 17 полігонів, до яких матимуть доступ. ● США вже мають подібні угоди з кількома країнами, зокрема Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією та Литвою. Данія веде переговори щодо такої угоди.

Того ж дня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в інтерв'ю газеті Financial Times назвав першочерговим завданням зміцнення острова Готланд у Балтійському морі. Глава уряду визнав, що країна може збільшити присутність своїх військових на острові, а також розмістити підводні човни. У МЗС РФ заявили, що плани Швеції створити на острові Готланд базу НАТО є провокаційними.

Нагадаємо, 7 березня офіційно набув чинності протокол про приєднання Швеції до НАТО, а 11 березня у штаб-квартирі альянсу підняли шведський прапор. Крістерссон заявив на церемонії, що цим «країна повернулася додому – до співпраці з сусідами у сфері безпеки».