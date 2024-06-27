«Укрпошта» випустила поштову марку незвичної форми

«Укрпошта» долучилася до всеукраїнської інформаційної кампанії «Наші податки наш захист!»

«Укрпошта» 27 червня ввела в обіг нову поштову марку присвячену сплаті податків «Податки. Армія. Перемога». Про це повідомила пресслужба АТ «Укрпошти».

«В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового - це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас», – йдеться в повідомленні.

Нові марки мають незвичну круглу та квадратну форму. На них зображено монету НБУ номіналом одна гривня, яка трансформується в кулю. Ще номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.

Кількість зчіпок в аркуші – 3 (6 марок). Тираж становить 210 тис. примірників. Художником поштового випуску став Олександр Нікітюк.

Раніше у Німеччині відбулася презентація нової марки від «Укрпошти», присвяченої участі національної збірної з футболу у Євро 2024 – «Україно, вперед!».

Також «Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ.