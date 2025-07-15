Постпред США при НАТО озвучив послання Трампа до Путіна

Вітакер: Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну: «Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити»

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер також зазначив, що рішення про постачання Україні Patriot принесе користь не лише Києву, а й економіці США

Сполучені Штати мають намір передати Україні нові системи озброєння на тлі триваючих атак Росії. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

За його словами, президент Дональд Трамп чітко окреслив позицію Вашингтона у спілкуванні з Володимиром Путіним.

«Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну: «Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити»», – наголосив Вітакер.

Він також зазначив, що рішення про постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot принесе користь не лише Києву, а й самій американській економіці.

«Очевидно, що президент Трамп є майстром укладання угод. Я думаю, що він розгледів у цьому можливість не тільки допомогти Україні, а й створити робочі місця в центральній частині США, виробляючи системи озброєння», – зазначив дипломат.

За словами Вітакера, зростання оборонного виробництва в США дає реальний шанс для економічного розвитку країни.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.