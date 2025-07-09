Українцям чекати перші Patriot від Трампа? WSJ розкрила подробиці

Для створення системи Patriot для української армії необхідно відповідне замовлення, але виникає невизначеність щодо поставок перехоплювачів через перебої в постачаннях

Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням розглянути можливість надання Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Чиновники Пентагону підтвердили інформацію про те, що Трамп розглядає це рішення після останніх обіцянок посилити українську оборону від масованих російських атак.

Газета підкреслює, якщо це рішення буде ухвалено, система Patriot стане першим великим оборонним озброєнням, яке адміністрація Трампа надасть Україні самостійно, без попереднього схвалення за президента Джо Байдена.

Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням розглянути можливість надання Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів, включаючи Patriot, а також вивчає можливість участі інших країн у наданні аналогічного озброєння.

Один з високопосадовців повідомив, що для створення системи Patriot для української армії необхідно відповідне замовлення, але виникає невизначеність щодо поставок перехоплювачів через перебої в постачаннях, пов'язані з бойовими діями в Україні та на Близькому Сході. Вашингтон наразі має зосередитися на відновленні своїх резервів.

Нагадаємо, під сам саміту НАТО наприкінці червня президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути поставку ракет для українських Patriot.

«Вони (українці, – «Главком») хочуть отримати протиракетні системи Patriot. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх», – сказав Трамп.

Як відомо, Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів.

Раніше Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе».

Також ми писали, що Сполучені Штати мають близько 25% ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних їм для реалізації власних військових планів. Саме цей фактор змусив призупинити постачання озброєння до України.