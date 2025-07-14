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Трамп висловив захоплення українцями

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп висловив захоплення українцями
Трамп зробив заяву про українців
фото: скриншот з відео

Американський лідер наголосив, що росіяни знищують українську енергетичну інфраструктуру, а на її відбудову «знадобляться роки»

Президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Трамп підкреслив, в Україні замість арматури використовують важку бетонну забудову: «Це дуже важкі й великі будинки, а руйнуються вони так, наче зроблені з паперу. Неймовірно бачити, як це відбувається і гине стільки людей».

Американський лідер наголосив, що росіяни знищують українську енергетичну інфраструктуру, а на її відбудову «знадобляться роки». «Це буде наступна проблема, бо на це буде потрібно багато часу. Багато міст зруйновані вщент», – підсумував Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

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Теги: Дональд Трамп українці

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